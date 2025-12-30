Ердоган: Решението на Израел да признае Сомалиленд е неприемливо и незаконно

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че решението на Израел официално да признае самопровъзгласилата се Република Сомалиленд е незаконна и неприемлива стъпка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Според него по този начин Израел се опитва да вкара Африканския рог в дестабилизация.

На пресконференция заедно със сомалийския си колега Хасан Шейх Мохамуд в Истанбул, Ердоган заяви също, че Турция планира да започне офшорни енергийни сондажи край бреговете на Сомалия през 2026 г. съгласно двустранно споразумение. Турският президент каза още, че страната му добавя два нови сондажни кораба към флота си.

По думите му Турция планира да създаде космическа площадка в Сомалия като част от двустранни споразумения, но не предостави допълнителни подробности.

Сомалиленд, територия с над 3 милиона души на Африканския рог, се отдели от Сомалия преди повече от три десетилетия, но не беше международно призната като независима държава от никоя държава досега, отбелязва Асошиейтед прес.