ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вятърът в Сливен достигна скорост 100 км/ч

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22003319 www.24chasa.bg

Отново оперират бившия президент на Бразилия Болсонаро

1864
Жаир Болсонаро СНИМКА Туитър

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро отново е подложен на операция, този път заради постоянните пристъпи на хълцане, които той започна да получава, след като преди няколко години по време на предизборна кампания той беше наръган с нож в областта на стомаха, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Новината съобщи съпругата му Мишел Болсонаро. Тя не уточни за какъв род интервенция става дума.

Преди броени дни Болсонаро беше опериран заради херния. 

След покушението срещу него Болсонаро на няколко пъти беше приет в болница заради здравни проблеми, произтичащи именно от тази атака.

Жаир Болсонаро СНИМКА Туитър

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)