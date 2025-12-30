Отново оперират бившия президент на Бразилия Болсонаро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро отново е подложен на операция, този път заради постоянните пристъпи на хълцане, които той започна да получава, след като преди няколко години по време на предизборна кампания той беше наръган с нож в областта на стомаха, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Новината съобщи съпругата му Мишел Болсонаро. Тя не уточни за какъв род интервенция става дума.

Преди броени дни Болсонаро беше опериран заради херния.

След покушението срещу него Болсонаро на няколко пъти беше приет в болница заради здравни проблеми, произтичащи именно от тази атака.