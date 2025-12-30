ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вятърът в Сливен достигна скорост 100 км/ч

„Дисни“ плаща глоба от 10 млн. долара заради предполагаемо нарушение на американски закони

Американската компания „Дисни“ се е съгласила да плати глоба от 10 милиона долара Снимка: Pixabay

Американската компания „Дисни“ се е съгласила да плати глоба от 10 милиона долара заради предполагаемо нарушение на американските закони за право на личен живот на децата, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на американското министерство на правосъдието.

До това решение се стигна в хода на дело, след като Федералната търговска комисия заяви, че компанията незаконно е позволила събиране на лични данни на деца, които се гледали предназначено само за деца съдържание в канала „ЮТюб“, пише БТА.

