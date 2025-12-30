ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вятърът в Сливен достигна скорост 100 км/ч

Новогодишното парти на Копакабана за 2025 г. влезе в "Гинес" (Видео)

2,5 милиона души присъстваха на това новогодишно тържество на емблематичния плаж, с което те посрещнаха 2025 г. Кадър: Youtube/ Global News

"Книгата за рекордите на Гинес" призна за световен рекорд миналогодишното новогодишно празненство на плажа Копакабана в Рио де Жанейро, предаде Франс прес. В книгата то ще бъде вписано като най-голямото новогодишно парти на открито в света.

2,5 милиона души присъстваха на това новогодишно тържество на емблематичния плаж, с което те посрещнаха 2025 г., пише БТА.

Тази година жители и гости на Рио отново ще отбележат настъпването на Нова година на Копакабана. Ще има 12-минутни фойерверки и светлинно шоу, в което ще участват 1200 дрона.

В града са инсталирани и 12 сцени, на които ще има безплатни концерти, като за сигурността в новогодишната нощ ще се грижат 3500 полицаи.

