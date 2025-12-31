Шестима са ранени при атака с дронове над Одеса (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шест души, сред тях 3 деца, бяха ранени при масирана нощна атака срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

"Сред шестимата ранени са бебе на 7 месеца, осемгодишно момиче и момче на 14 години. Всички ранени в средно и тежко състояние са настанени в болница", посочи представителят на властите.

При атаката срещу украинския черноморски град са причинени щети по енергийната и логистична инфраструктура, както и по жилищни сгради.

"В два района на града поради поразени цели (т.е. поради паднали отломки от свалени дронове) са пострадали високи жилищни сгради. В една от тях избухна пожар в апартаменти. Повредени са фасадите и остъкляването на сградите. Огънят нанесе щети и на леки коли", посочва в съобщението на Лисак.

Медици, спасители и всички градски служби работят на терен. Разположен е оперативен щаб и жителите получават необходимата помощ.

По информация на Сергей Лисак до момента в части от Пересипски, Хаджибейски и Приморски район на града няма електричество в резултат на нощния удар. Екипи работят по възстановяването му.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район, пише БТА