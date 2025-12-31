Гърция активира план за действие срещу студа: Спешни линии и убежища за Нова година

Във връзка с нахлуването на студен атмосферен фронт в последната нощ на 2025 г., гръцките власти и общините активираха спешни мерки за защита на бездомните и уязвимите социални групи. Общините в Гърция са в пълна готовност да съдействат на нуждаещите се за настаняване в Многофункционалния център за бездомни.

Общините в Атика, Солун и Лариса отвориха обществени сгради, читалища и спортни зали с денонощно отопление. В Атина ключови пунктове са разположени в районите на площад „Виктория" и „Омония" Hellenic Ministry of Social Cohesion.

Екипи на социалните служби и неправителствени организации като Гръцкия Червен кръст патрулират по улиците, за да раздават топли напитки, храна, одеяла и да насочват нуждаещите се към най-близките убежища. Осигуряват безплатно преместване на хора, които не могат сами да стигнат до центровете за настаняване поради здравословни проблеми или липса на средства.

В лагерите и центровете за настаняване, особено в Северна Гърция, е засилено подаването на гориво за отопление и са осигурени допълнителни контейнери за подслон.

Министерството на здравеопазването издаде препоръки към възрастните хора и гражданите с дихателни и сърдечни проблеми да избягват излизането навън поради комбинацията от студ и силни северни ветрове.

Гражданите се призовават да подават сигнали за хора, нуждаещи се от помощ, на денонощната линия 1595 (за Атина) или на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Община Атина потвърди, че нито един уязвим гражданин няма да бъде оставен без грижа по време на очакваните минусови температури в празничната нощ.

Тези мерки са част от националния план за реакция при екстремни метеорологични явления, като се очаква да останат в сила поне до края на първата седмица на януари 2026 г.