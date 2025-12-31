Грип доведе до възпаление на мозъка при 3-годишно дете в Гърция

Здравните власти в Гърция са в състояние на повишена бдителност след тежък случай на усложнение от грип при малко дете.

3-годишното дете от град Волос е развило енцефалит вследствие на инфекция с грипен вирус. Прието е по спешност в болница в Лариса и се намира в критично състояние в интензивното отделение. По време на коледните празници детето е развило висока температура до 39°C, а симптомите се влошили, когато започнало да повръща. Родителите, загрижени за здравето му, го завели в болницата във Волос, където незабавно е прието в Педиатричната клиника и е преминало през пълна серия от изследвания.

Въпреки тревожните обстоятелства, вече се появяват първите положителни признаци в здравето му, като лекарите остават предпазливи и следят отблизо реакцията на организма към лечението.

Националната организация за обществено здраве (EODY) призовава родителите да бъдат изключително внимателни при симптоми като висока температура, летаргия, главоболие или промени в поведението на децата и незабавно да търсят лекарска помощ.

Случаят съвпада с пика на грипния сезон в Гърция в края на декември 2025 г. Лекарите отчитат висок брой хоспитализации на деца с респираторни инфекции.