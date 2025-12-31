ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2025 г.: ЦСКА продължава да настъпва мотиката

Времето София -2° / -5°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22003788 www.24chasa.bg

Конгресът на САЩ: Ученията на Китай край Тайван са ескалация

1700
Капитолия във Вашингтон Снимка: Pixabay

Лидерите на специалната комисия по Китай към Камарата на представителите на американския Конгрес разпространиха изявление, в което определят военни учения на Пекин около Тайван като "умишлена ескалация", предаде Ройтерс.

"Тези учения имат за цел да сплашат Тайван и други демокрации в региона и да подкопаят мира и стабилността в Индо-тихоокеанския регион", заявяват председателят на комисията републиканецът Джон Муленаар от Републиканската партия и най-високопоставеният представител на демократите в нея Раджа Кришнамурти.

"Тези учения са заплаха за регионалната сигурност и стабилност и трябва да бъдат прекратени незабавно", казват двамата конгресмени.

Китайската армия миналата седмица обяви, че нейни военновъздушни, военноморски и ракетни части провеждат учения около Тайван. Пекин определи маневрите като "строго предупреждение" към сепаратистките сили и "външната намеса".

Преди да обяви началото на военните учения, Пекин изрази недоволство от плановете на САЩ да продадат на Тайпе големи количества оръжия и от изявлението на японската министър-председателка Санае Такаичи, че армията на страната ѝ може да се намеси, ако Китай предприеме действия срещу Тайван, пише БТА.

Капитолия във Вашингтон Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)