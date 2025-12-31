ЕС осъди произволните арести в Иран и поиска освобождаването на Нобеловата лауреатка Нагрес Мохамади

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз призова вчера Иран да освободи задържани правозащитници, сред които и Нобеловата лауератка Наргес Мохамади, предаде ДПА.

В изявление на ЕС се изразява "сериозно безпокойство във връзка с широката употреба на произволните задържания от иранските власти с цел заглушаване на критичните гласове в страната".

"Призоваваме иранските власти да освободят всички хора, задържани несправедливо заради упражняването на основните си права, включително на свободата на изразяване и събиране. Сред тези хора са Нобеловата лауреатка за мир Наргес Мохамади, чието здравословно състояние остава крехко, и други правозащитници, които бяха арестувани на 12 декември в Машхад", се казва още в изявлението.

"На правозащитниците трябва да бъде давана възможност да говорят и да извършват своята легитимна работа, без да има риск за свободата им както в Иран, така и навсякъде другаде", призовава ЕС.

Мохамади бе задържана с още 40 активисти на 12 декември, по време на възпоминателна церемония за правозащитник в Машхад, Североизточен Иран. Съобщено бе, че те предполагаемо са скандирали лозунги срещу ръководството на Иран.

На Мохамади бе присъдена Нобеловата награда за мир през 2023 за борбата ѝ срещу угнетяването на жените в Иран, пише БТА.