Путин е наредил разширяване на буферната зона в Украйна през 2026 г.

Главнокомандващият руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов каза, че силите на Москва напредват в Североизточна Украйна и че президентът Владимир Путин е наредил през новата година да бъде разширена буферната зона там, съобщиха руските агенции, цитирани от Ройтерс и БТА.

По думите на Герасимов, който е началник на руския генерален щаб, Путин е наредил да бъде увеличен обхватът по-конкретно на "полосата за сигурност" в украинските Сумска и Харковска област, в района на границата с Русия, предаде РИА Новости и добави, че генералът е инспектирал силите на армейската групировка "Север".

Това съединение, което бе сформирано в началото на миналата година, действа в Североизточна Украйна, а основната му задача е да създаде буферна зона по границата и да опита да настъпи и изтласка украинските войски оттам.

До изказването на Герасимов се стига, след като Русия се закани да отвърне на опит, за който тя съобщи, без да приведе доказателства, за нападение срещу резиденция на Путин, твърдение, което Киев отхвърли с думите, че то цели да провали мирните преговори в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната, отбелязва Ройтерс.

Засега няма коментар от Украйна на изявлението на Герасимов.

Путин многократно е описвал буферната зона като средство за изтласкване на украинските сили и въоръжение по-далеч от руската граница, а като мотив за създаването ѝ той изтъкна подлагането на обстрели и атаки с дронове на съседни погранични области на Русия като Белгородска и Курска.

Киев определя буферната зона като замисъл на Москва, чрез който да оправдае евентуално нахлуване още по-навътре на територията на Украйна.

Президентът Володимир Зеленски нарече плановете на Русия за Сумска и Харковска област "безумие" и добави, че страната му ще се съпротивлява на реализирането им и ще брани тези региони.