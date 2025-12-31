Имат ли край войните в Йемен? Към гражданския конфликт сега се прибави и сепаратистки, застрашаващ целия регион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Саудитска Арабия вчера бомбардира йеменския пристанищен град Мукала, а мишена на удара бе оръжейна пратка от Обединените арабски емирства за сепаратистки сили – сериозен развой на събитията в страна, разположена на стратегически важен за международната търговия кръстопът, което носи нови рискове за по-широкия регион на Персийския залив. ОАЕ впоследствие обявиха, че ще изтеглят силите си от Йемен, отбелязва Асошиейтед прес.

Отцепническият Южен преходен съвет (ЮПС), организация, подкрепяна от Емирствата, по-рано този месец превзе по-голямата част от провинциите Хадрамаут и Махра, включително съоръженията от нефтодобивната им промишленост.

Йемен от повече от десетилетие е обхванат от гражданска война, в основата на която стои сложен комплекс от междуверски и политически противоречия, съчетани с намеса на регионални сили.

Подкрепяните от Иран шиитски бунтовници хуси контролират най-големите по население райони на Йемен, в това число и столицата Сана. Междувременно нестабилна коалиция от регионални играчи – включваща сунитската суперсила Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства – подкрепи международно признатото правителство на Йемен, което бе принудено да избяга първо в чужбина, а сега пребивава в южния пристанищен град Аден.

Войната предизвика хуманитарна криза и съсипа икономиката. Йемен е най-бедната арабска страна в света. След 2022 г. сраженията в гражданската война постепенно затихнаха, тъй като на бойното поле се създаде патова ситуация.

Но сега действията на проемиратските сепаратисти разместиха политическите пластове сред участниците в коалицията срещу хусите.

КОРЕНИТЕ НА КРИЗАТА

Войната в Йемен започна през 2014 г., когато хусите започнаха военно настъпление, чиято изходна точка бе тяхната крепост Саада. Те превзеха столицата Сана и принудиха международно признатото правителство временно да замине в изгнание. На следващата година Саудитска Арабия и ОАЕ влязоха във войната с целта да възстановят властта му.

Новите боеве изправят един срещу друг ЮПС срещу силите на международно признатото правителство и съюзническите му племена, макар и двете страни да са част от лагера, воюващ срещу хусите в гражданската война.

ЮПС е най-силната групировка в Южен Йемен и се ползва с военно-финансова подкрепа от ОАЕ, която е от решаващо значение за поддържане на боеспособността и влиянието му, отбелязва Асошиейтед прес. Съветът бе създаден през април 2017 г. като организация шапка, обединяваща групировки, искащи да възстановят някогашната държава Южен Йемен, съществувала от 1967 до 1990 г.

С последните си ходове ЮПС затвърди позициите си в Южен Йемен, което може да му даде важен глас на масата на преговорите, когато някой ден се стигне до уреждане на йеменския конфликт, посочва Асошиейтед прес. Южният преходен съвет настоява всяко мирно споразумение да включва предоставяне на право на самоопределение на Юга.

ЮПС се ползва с доверие в големи части от Южен Йемен. Негов председател е Айдарус аз Зубайди, който е и вицепрезидент на Президентския лидерски съвет, върховния ръководен орган на международно признатото правителство.

Сега ЮПС и други подкрепяни от ОАЕ групировки държат контрола над половината от южната част на Йемен, включително стратегически пристанища и острови.

Другата страна в нововъзникналия конфликт е йеменската армия, която е подчинена на международно признатото правителство. Тя е в съюз с Хадрамаутското племенно обединение, местна коалиция, подкрепяна от Саудитска Арабия.

Главната база на тези сили е най-голямата провинция на Йемен Хадрамаут, простираща се от Аденския залив на юг до границата със Саудитска Арабия на север. Богатата на петрол област е важен производител на горива за цял Южен Йемен.

САУДИТСКА АРАБИЯ ДАДЕ 24 ЧАСА НА ОАЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ ЙЕМЕН

ОАЕ обявиха, че изтеглят военните си сили от Йемен, след като вчера Саудитска Арабия поиска от тях да го направят в срок до 24 часа заради подкрепата на Абу Даби за южните сепаратисти, предаде Франс прес.

Министерството на отбраната на Емирствата съобщи, че изтегля „частите си за борба с тероризма", но отрече да подпомага настъплението на отцепническите сили.

В ранните часове на вчерашния ден оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция срещу хусите удари морска пратка от ОАЕ в пристанище Мукала с мотив, че тя е съдържала оръжие за сепаратистите, обвинение, което Абу Даби отхвърли.

На кадри, разпространени от Франс прес, се виждат десетки военни машини и пикапи, някои от които са опожарени и все още тлеят, докато работници се опитват да ги загасят.

Силите на Емирствата пристигнаха в Йемен като част от саудитската коалиция срещу хусите, но през 2019 г. по-голямата част от тези подразделения бяха изтеглени. ОАЕ оставиха само ограничен войскови контингент в управлявания от международно признатото правителство Юг.

До изтеглянето се стигна след необичаен публичен спор между Саудитска Арабия и Емирствата. Рияд обвинява Абу Даби, че упражнява натиск върху ЮПС да „организира военни операции" по южната граница на Саудитска Арабия.

„Стъпките, предприети от ОАЕ, бяха преценени като изключително опасни", се казва в изявление на Външното министерство в Рияд, което добави: „Кралството подчертава, че всяка заплаха за националната му сигурност е червена линия".

Също вчера лидерът на йеменския Президентски съвет отмени отбранителен пакт с ОАЕ и обяви 90-дневно извънредно положение.

Абу Даби настоява, че ударената вчера пратка е съдържала военна техника, предназначена за емиратските сили в Йемен.

ЮПС СА НЕПРЕКЛОННИ, НЯМА ДА СЕ ОТТЕГЛИМ

Вчера южните сепаратисти обявиха, че няма да се откажат от завоюваните позиции и че ще ги укрепят още повече, с което на практика отхвърлиха ултиматума на Саудитска Арабия да се изтеглят само часове след удара в Мукала.

„Никой не мисли за отстъпление. Няма как да искаш от собственика на земята да я напусне. Положението изисква да останем и да укрепим позициите си", каза пред АФП Ануар ат Тамими, говорител на ЮПС.

ЗАПЛАХА ЗА РЕГИОНА

Изострянето на напрежението извади на преден план обтегнатите отношения между Рияд и Абу Даби, които подкрепят противоположни страни в гражданския конфликт в Йемен, а това поражда безпокойство за цялостната обстановка в и без това нестабилния регион на Червено море. Между двете страни, които имат единомислие по много въпроси в Близкия изток, все повече започва да се разразява икономическо и геополитическо съперничество.

По-рано този месец ОАЕ заявиха, че управлението и териториалната цялост на Йемен са вътрешнойеменски проблем, „който трябва да бъде решен от местните, а не от външни политически играчи".

Напрежението в региона се засилва допълнително и от решението на Израел от петък официално да признае независимостта на Сомалиленд, сепаратистки район в размирната африканска страна Сомалия, намиращ се от другата страна на Аденския залив, точно срещу Йемен.

Израелският ход предизвика упреци от редица страни по света, най-вече арабски, африкански и мюсюлмански, плюс ЕС и Китай, които призоваха за зачитане на териториалната цялост на Сомалия. САЩ също не подкрепиха решението на най-важния си близкоизточен съюзник, отбелязват агенциите.

Все още не е ясно защо Израел призна точно сега независимостта на Сомалиленд, нито дали е получил, или ще получи нещо в замяна.

Едно от опасенията, които това действие предизвика, бе, че Израел цели да си осигури военен плацдарм по близо до Йемен за атака срещу своите регионални проирански противници – хусите. Те, от своя страна, предупредиха, че всяко израелско военно присъствие в Сомалиленд ще бъде смятано от тях за легитимна мишена.