US разузнаването ще провери дали Украйна е атакувала резиденцията на Путин

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър изрази съмнения относно руските обвинения, че Украйна е обстреляла резиденция на руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Уитакър заяви, че иска да види американски разузнавателни информации относно инцидента.

"Не е ясно дали това действително се е случило“, заяви Уитакър в програма на телевизия „Фокс нюз“.

„Струва ми се малко нетактично да сме толкова близо до мирно споразумение, Украйна наистина да иска да постигне мирно споразумение, а след това да направи нещо, което би било сметнато за безразсъдно или което няма да подпомогне нещата“, заяви Уитакър.

Русия заяви вчера, че Украйна е атакувала президентска резиденция в региона Новгород с 91 дрона с голям обсег. Москва заяви, че ще отвърне на удара и че позицията й в преговорите ще се втвърди.

Украйна нарече обвиненията на Русия „лъжи“, целящи да оправдаят по-нататъшни атаки срещу Украйна, а външният й министър заяви по-рано днес, че Русия не е предоставила никакви доказателства, „защото няма такива доказателства“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че Путин му е казал по телефона, че Украйна е опитала да атакува резиденцията. Тръмп заяви, че е „много ядосан“ от това. На въпроса дали има доказателства за такава атака, Тръмп отговори: „Ще разберем“.

Белият дом отказа да коментира по-подробно предполагаемия инцидент, а представители на американските разузнавателни служби се въздържаха от коментари по въпроса. ЦРУ отказа да коментира.

„Ще стигнем до дъното на разузнавателната информация. И за мен най-важното е какво казват разузнавателните служби на САЩ и нашите съюзници за това дали такава атака действително е имало“, каза Уитакър.

След среща с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида в неделя, Тръмп каза, че той и Зеленски са „може би много близо“ до споразумение за прекратяване на войната, въпреки че най-спорните териториални въпроси остават нерешени.

Зеленски заяви по-рано днес: „Тази история за “удар по резиденцията" е измислица, целяща да оправдае допълнителни атаки срещу Украйна, включително Киев, както и самата Русия.