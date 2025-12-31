ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2025 г.: ЦСКА продължава да настъпва мотиката

Япония: Китайските учения край Тайван повишават напрежението

1520
Знамето на Япония. СНИМКА: pixabay

Япония каза, че китайските военни учения край бреговете на Тайван "повишават напрежението" в Тайванския проток, и допълни, че е изразила безпокойството си пред Пекин във връзка с китайските действия, съобщиха Киодо и Франс прес.

"Китайските военни учения напоследък във водите около Тайван представляват действия, които повишават напрежението в Тайванския проток, и японското правителство изказа пред Китай съображенията си да изпитва безпокойство от тях", каза прессекретарят на Министерството на външните работи в Токио Тошихиро Китамура. "Японското правителство има последователно становище по тайванския въпрос и то е, че проблемът трябва да бъде решен мирно чрез диалог."

Дипломатът добави, че мирът и стабилността в Тайванския проток засягат целия свят, затова по думите му Япония ще продължи да следи внимателно развоя на събитията там.

Тези дни Китай започна големи военни учения край бреговете на Тайван с участието на десетки самолети и военни кораби и включваха и бойни стрелби. Основният сценарий, който отиграваха при маневрите китайските военни, бе блокиране на главните тайвански пристанища и атакуване на морски цели.

Китай разглежда Тайван като част от територията си и отказва да изключи военните действия като възможен вариант за превземане на островната демокрация.

През последните седмици отношенията между Токио и Пекин рязко се изостриха заради изказване на новия японски премиер Санае Такаичи миналия месец, в което тя допусна, че страната ѝ може да предприеме военна намеса в защита на Тайван, ако Китай реши да нападне острова, пише БТА.

