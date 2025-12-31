ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2025 г.: ЦСКА продължава да настъпва мотиката

Добре дошла, България! Вижте анимацията, която грейна на сградата на ЕЦБ за влизането ни в еврозоната (Снимки)

ЕЦБ тества светлинна инсталация по повод присъединяването на България към еврозоната СНИМКА: Ройтерс

"Добре дошла, България" грейна на емблематична сграда във Франкфурт в навечерието на Нова година. Европейската централна банка (ЕЦБ) тества светлинна инсталация по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 година. 

Анимацията съдържа поздрав "Добре дошла, България" на всички официални езици на страните от еврозоната и визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 и 2 евро. 

Визуализацията ще бъде проектирана на южната фасада на централната сграда във Франкфурт от полунощ на 1 януари до 11 януари. 

Но по време на теста на сградата на ЕЦБ във Франкфурт вече се видя българското знаме и анимацията, за присъединяването ни към еврозоната. 

