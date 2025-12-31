Де Вевер: Да ме наричат сподвижник на Путин беше обидно

Белгийският премиер Барт де Вевер разказа в интервю за местни медии за разговора си с украинския президент Володимир Зеленски, преди Европейският съвет да приеме на заседанието си на 18 и 19 декември решение за по-нататъшното финансиране за Киев. Де Вевер устоя на натиска да подкрепи решение за използване за целта на руското имущество, държано в белгийския депозитар "Юроклиър".

Той уточнява, че е уверил украинския президент в добрите си намерения. Казах му да спи спокойно, че ще получи 90 милиарда евро. Да бъдеш представян като сподвижник на (руския президент Владимир) Путин беше много обидно, обобщава Де Вевер, който понесе много критики заради отказа да осигури единодушие за решение, основано на руските средства.

Повод за интервюто е избирането на Де Вевер за "Белгиец на годината", след като по-рано проучване на общественото мнение показа широка подкрепа в неговата страна за позицията по отношение на украинското финансиране на фона на заплахите от Москва. Белгийският премиер допълва, че в случая е имало необходимост от силно лидерство и той го е проявил.

Де Вевер добавя, че Белгия има нужда от структурни бюджетни реформи в следващите десетина години. Той си поставя за цел в трите години до края на мандата на днешното правителство да бъдат взети мерки за подобряване на сигурността, за ограничаване на имиграцията, за осигуряване на достатъчно енергия. Политиката на правителството му на ограничаване на бюджетните разходи тази година стана повод за седем национални стачки и подобряване на исторически рекорд. Белгийските синдикати изразиха готовност догодина да продължат с протестите в защита на социалните придобивки, пише БТА.