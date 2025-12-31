КМГ: Годишна церемония по връчване на наградите на „Витоша студио“ (Видео)

Днес ще проведем годишната церемония по връчване на наградите на „Витоша студио". Подготвил съм няколко награди за момичетата и техните предавания през годината. Какви награди ще спечелят те? Нека разберем заедно сега, пише КМГ.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Днес ще проведем годишната церемония по връчване на наградите на „Витоша студио". Подготвил съм няколко награди за момичетата и техните предавания през годината. Какви награди ще спечелят те? Нека разберем заедно сега, пише КМГ.
Последвайте ни в Google News Showcase
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!