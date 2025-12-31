18 камбоджански войници пуснати след подновеното примирие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тайланд освободи днес 18 камбоджански войници, както се предвижда от подновеното примирие, договорено от двете страни през почивните дни, съобщиха властите и на двете страни, което облекчава напрежението след седмици на смъртоносни гранични сблъсъци, предаде Ройтерс.

Съседите от Югоизточна Азия се съгласиха да прекратят боевете днес по пладне (местно време - 07:00 българско), слагайки край на около 20 дни сблъсъци, при които загинаха най-малко 101 души и бяха разселени повече от половин милион цивилни от двете страни.

Говорителят на камбоджанското министерство на отбраната Мали Сочеата заяви, че войниците са били прехвърлени на граничен контролно-пропускателен пункт след 155 дни задържане в Тайланд.

„Вярваме, че това създава среда, благоприятстваща мир, стабилност и пълно нормализиране на отношенията в полза на двете нации и техните народи в близко бъдеще", подчерта тя, цитирана от камбоджанската новинарска агенция АКП.

Министерството на външните работи на Тайланд заяви, че задържаните са били третирани „в съответствие с международното хуманитарно право и принципи" по време на задържането им, предаде Ройтерс.

Граничните сблъсъци отново се разразиха този месец, след като предишно споразумение за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп и премиера на Малайзия Ануар Ибрахим, се провали.

Като част от споразумението от събота за спиране на боевете, Тайланд се съгласи да освободи 18-те пленени войници, ако тишината по границата се запази над 72 часа.

Предаването обаче беше забавено с един ден, след като Тайланд отправи твърдения за нарушения на прекратяването на огъня от страна на Камбоджа, които Камбоджа отрече.

„Днешното освобождаване и репатриране на военнопленници позволява на семействата да се съберат отново и бележи важна стъпка в превръщането на ангажиментите, очертани в съвместното изявление, в действия", заяви председателят на Международния комитет на Червения кръст Миряна Шполярич, който наблюдаваше предаването, пише БТА.