КМГ: Проведе се новогодишна чаена среща на НК на КНПКС

Националният комитет на Китайския народен политически консултативен съвет проведе новогодишна чаена среща на 31 декември в Пекин, съобщава КМГ. Партийните и държавни ръководители Си Дзинпин, Ли Цян, Джао Лъдзи, Уан Хунин, Дин Сюесян, Ли Си, Хан Джън и представители от различни кръгове се събраха, за да посрещнат заедно новата 2026 година.

В речта си генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин заяви, че цялата партия и хората от всички етноси в страната трябва да се обединят още повече, за да осигурят бъдеще чрез иновации и непрекъснато да разкриват нови хоризонти в напредъка на модернизацията на Китай.

Си Дзинпин, от името на ЦК на ККП, Държавния съвет, Централната военна комисия, различни демократични партии, Общокитайската федерация на промишлеността и търговията и безпартийни лица, отправи най-добри новогодишни пожелания към всички хора от различните етноси в страната, към сънародниците в Хонконг, Макао и Тайван, към китайците в чужбина, както и към всички приятели от други държави, които се интересуват и подкрепят модернизацията на Китай.