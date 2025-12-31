КМГ: Жп транспортът ще превози 77,8 милиона пътници по време на новогодишните празници

Новогодишният период на железопътния транспорт започва днес и ще продължи до 4 януари 2026 г. През този петдневен период националните железници се очаква да превозят 77,8 милиона пътници, като пиковият пътнически поток ще бъде на 1 януари, предаде КМГ.

Железопътните услуги в цялата страна ще работят по график, като ежедневно са планирани над 12 000 пътнически влака. На 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. ще се движат допълнителни нощни високоскоростни влакове между Пекин и Шънджън, Нанин, Джандзян, Джухай, Чаошан, Кунмин и Хонконг, както и между Шанхай и Фошан, Гуанджоу, Джухай, Хонконг, Хуейджоу и други места.