ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дано през Новата година прекъснем грозния цикъл на...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22004376 www.24chasa.bg

КМГ: Жп транспортът ще превози 77,8 милиона пътници по време на новогодишните празници

1308
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Новогодишният период на железопътния транспорт започва днес и ще продължи до 4 януари 2026 г. През този петдневен период националните железници се очаква да превозят 77,8 милиона пътници, като пиковият пътнически поток ще бъде на 1 януари, предаде КМГ.

Железопътните услуги в цялата страна ще работят по график, като ежедневно са планирани над 12 000 пътнически влака. На 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. ще се движат допълнителни нощни високоскоростни влакове между Пекин и Шънджън, Нанин, Джандзян, Джухай, Чаошан, Кунмин и Хонконг, както и между Шанхай и Фошан, Гуанджоу, Джухай, Хонконг, Хуейджоу и други места.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)