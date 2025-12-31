ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте ситуацията по пътищата в страната в момента

КМГ: Китай осигури 62,5 млрд. юана за програмата за подновяване на оборудване и домакински уреди

Националният комитет за развитие и реформи и Министерството на финансите обявиха предварително разпределяне на 62,5 милиарда юана от специални държавни облигации за подкрепа на програмата за подновяване на оборудване и домакински уреди през 2026 г., съобщава КМГ. Целта е да се гарантира продължаване на политиката и да се задоволи очакваният скок в потреблението по време на празничните дни за Нова година и Пролетния фестивал.

Сред предвидените мерки е насърчаване на подмяната на потребителски стоки, включително автомобили и шест основни вида домакински уреди – хладилници, перални, телевизори, климатици, компютри и бойлери. Потребителите ще могат да получат субсидии до 15 процента от цената при покупка на енергийно ефективни продукти.

Програмата ще бъде разширена и с умни дигитални продукти като AI очила и домашни интелигентни системи, а субсидии ще се предоставят и за обновяване на оборудване в старите жилищни сгради, домове за възрастни и аварийно-спасителна техника. Целта е да се стимулира вътрешното търсене, което е един от основните икономически приоритети за следващата година.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

