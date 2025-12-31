Колин Салмън, хванат да кара с превишена скорост, се разплака в съда

Звездата от сериала EastEnders и филмите за Джеймс Бонд се разплака в съда, докато разказваше за грижите за тежко болната си съпруга и дъщеря си. Това се случи преди магистратите да отменят забраната му за шофиране, която му бе наложена за превишена скорост от 24 мили в час (около 39 км/ч) в близост до дома му, струващ 1,2 милиона лири.

Колин Салмън запази шофьорската си книжка въпреки многобройните си нарушения на правилата за движение, след като обясни семейните причини, поради които му се налага да продължи да шофира пред магистратския съд в Лавендър Хил, югозападен Лондон, съобщава "Дейли мейл".

64-годишният актьор се разплака, докато описваше подробно сериозното здравословно състояние на съпругата си, художничката Фиона Хоторн, и дъщеря им Саша.

Магистратите постановиха, че звездата, родена в Бетнал Грийн в източен Лондон, трябва да продължи да ги вози на медицински прегледи и да изпълнява благотворителните си ангажименти.

Салмън, който е баща на четири деца и е участвал в три филма за 007 в ролята на заместник-началника на MI6 Чарлз Робинсън, се призна за виновен, че на 31 март е карал своя 22-годишен сребрист Suzuki Wagon с 1,3-литров двигател с превишена скорост от 20 мили в час на Old Oak Road, Acton.

Съдът разгледа случая, в който камера за контрол на скоростта го заснела да се движи с 24 мили в час в 7:17 сутринта местно време, недалеч от семейния му дом на стойност 1,2 милиона лири в близкия квартал Шепърдс Буш.

Той вече бе натрупал девет наказателни точки за превишена скорост на 30 април 2023 г., при преминаване на червен светофар на 27 февруари тази година и небрежно шофиране на 15 април.