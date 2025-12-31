ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай отбелязва значително подобрение на здравето на жените

Последните официални данни от статистически мониторингов доклад на Държавното статистическо управление показват значително устойчиво подобрение в здравословното състояние на жените през 2024 г., съобщава КМГ.

Според отчета, майчината смъртност е спаднала до 14,3 на 100 000 раждания, което е с 5,3 процента по-малко спрямо 2023 г. Увеличава се и процентът на здравни прегледи преди брак – този показател достигна 77,1 процента, което е ръст спрямо предходната година.

Китай също така въведе система за оценяване на грижите за бременни и раждащи жени, с цел засилване на способността на здравните институции да реагират при спешни и тежки случаи. Създаденият всеобхватен механизъм подобрява капацитетът на лечебните заведения за лечение на бременни и родилки в спешно или тежко състояние.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

