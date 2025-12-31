Руски удари по Одеса повредиха два енергийни обекта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два енергийни обекта на одеските електромрежи ДТЕК бяха атакувани при снощните масирани руски удари по украинския черноморски град в навечерието на новогодишните празници, съобщиха на сайта си от енергокомпанията.

Щетите са значителни и ремонтните дейности ще отнемат много време, за да се възстанови оборудването в работно състояние, посочват в одеските ДТЕК.

Основната задача на енергетиците е да възстановят електрозахранването на критичните инфраструктурни обекти, за да осигурят вода и отопление в домовете.

Нашите екипи започват аварийно-възстановителните работи след разрешение от военните и спасителите, казват още в ДТЕК.

По тяхна информация, общо през декември разрушителни удари след атаки са нанесени на 10 подстанции на енергокомпанията, а от началото на годината са атакувани 25 енергийни обекта в Одеса и областта.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район, пише БТА