Си Цзинпин: Китай ще прилага по-активни политики за растеж през 2026 г.

Китай ще прилага по-активни политики през 2026 г., насочени към подкрепа на дългосрочния растеж, като се очаква икономиката му да постигне целта на Пекин за растеж от около 5 процента през тази година. Това съобщиха днес китайските държавните медии, цитирайки президента на страната Си Цзинпин, предаде Ройтерс.

Очаква се втората по големина икономика в света да нарасне до около 140 трилиона юана (20 трилиона долара) през 2025 г., каза Си в обръщение на новогодишно чаено парти, в което участваха висши представители на Китайската комунистическа партия, съобщи държавната телевизия Си Си Ти Ви.

„Икономиката на нашата страна се очаква занапред да се развива под натиск... показвайки силна устойчивост и жизненост", каза Си в речта си.

По думите му страната ще насърчава ефективно качествено подобрение и разумен количествен растеж на икономиката, като същевременно ще поддържа социална хармония и стабилност.

Очаква се икономиката на Китай да постигне целта си за растеж от „около 5 процента" през 2025 г., въпреки че темпът отслабна към края на годината под влияние на слабото потребление на домакинствата, продължаващата дефлация и продължителната криза в сектора на недвижимите имоти.

Посланието на Си затвърждава ангажиментите на правителството, обявени неотдавна, за въвеждане на мерки за повишаване на доходите на гражданите и за подкрепа на потреблението и инвестициите с цел стимулиране на растежа.

Централното правителство е отпуснало 62,5 милиарда юана от приходите от специални държавни облигации на местните власти за финансиране на схема, насочена към стимулирана на търсенето на домакинствата.

Държавният планов орган на Китай също така публикува предварителни инвестиционни планове за 2026 г., включително два големи строителни проекта с финансиране за около 295 милиарда юана от централния бюджет, като част от стратегията си за засилване на инвестициите и поддържане на икономическия растеж.

Китайските власти са поели ангажимент да стабилизират цените на зърното и да осигурят доставки през 2026 г., съобщи държавният планов орган.

Същевременно бе оповестено, че Китай ще наложи допълнителни мита от 55 процента върху вноса на говеждо месо от някои страни, включително Бразилия и САЩ, когато обемите на доставките надхвърлят определени квоти, информира ДПА.

Мерките ще влязат в сила на 1 януари 2026 г. и ще бъдат валидни за период от три години, съобщи министерството на търговията.

От 2023 г. отглеждането на говеда за месо в Китай търпи значителни загуби поради различни фактори, включително вноса, което е накарало много животновъди да колят разплодни животни, за да намалят разходите си, съобщи в. "Глоубъл таймс", цитирайки представител на бранша.

Китай е внесъл рекордните 2,87 милиона метрични тона говеждо месо през миналата година. Вносът за периода от януари до ноември е намалял с 0,3 процента на годишна база до 2,59 милиона тона, пише БТА.