Урсула фон дер Лайен: България, можете да се гордеете с постигнатото (Видео)

Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото. Това казва в своя публикация в социалната мрежа "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Утре България се присъединява към еврозоната.
Този ключов момент отразява години упорит труд и отдаденост.
Това означава по-лесни плащания, по-удобно пътуване и много нови възможности за българския бизнес", пише още тя.
