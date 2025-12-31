Урсула фон дер Лайен: България, можете да се гордеете с постигнатото (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото. Това казва в своя публикация в социалната мрежа "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Утре България се присъединява към еврозоната.

Този ключов момент отразява години упорит труд и отдаденост.

Това означава по-лесни плащания, по-удобно пътуване и много нови възможности за българския бизнес", пише още тя.