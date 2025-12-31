Пекин реагира остро на международните критики за военните маневри около Тайван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пекин разкритикува редица страни, включително Япония и Австралия, за "безотговорните им и лицемерни" коментари, осъждащи китайските военни учения край бреговете на Тайван, съобщиха Синхуа и Франс прес.

"Тези страни и институции си затварят очите за действията на сепаратистките сили в Тайван, които се стремят към независимост с военни средства", заяви на брифинг Лин Цзян, говорител Министерството на външните работи на Китай. "А сега те отправят безотговорни критики към необходимите и справедливи действия на Китай в защита на неговия национален суверенитет и териториална цялост. Те изопачават фактите и бъркат вярното с невярното, което е крайно лицемерно."

По думите на Лин Китай цени високо позицията на страни като Русия, Пакистан и Венецуела, които са подкрепили Пекин.

"Искаме още веднъж да потвърдим своята непоколебима решимост да пазим своя национален суверенитет, сигурност и териториална цялост. Всякакви груби провокации, които прекрачват границата по отношение на Тайван, ще срещнат твърдото противодействие на Китай", добави говорителят.

В началото на седмицата Пекин организира големи военни учения край бреговете на Тайван. Те включваха бойни стрелби и участието на десетки самолети, военни кораби и плавателни съдове на бреговата охрана.

Ученията предизвикаха остри реакции от редица страни по света, включително от страна на Япония, Австралия и европейските държави.

Токио заяви по-рано днес, че действията на Китай "повишават напрежението" в Тайванския проток, а Канбера ги определи като дестабилизиращи.

ЕС каза, че маневрите са "заплаха за международния мир и стабилност", пише БТА.