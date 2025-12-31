Eurostar пусна влаковете под Ламанша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Услугите на Eurostar и Le Shuttle между Великобритания и Франция бяха възобновени през тунела под Ламанша след сериозни смущения на пътуванията във вторник, съобщи Би Би Си.

Хиляди пътници се наложи да чакат с часове, след като Eurostar отмени повечето от своите услуги от Лондон до Европа поради проблем с електрозахранването и повреда на влак на Le Shuttle, която блокира всички маршрути.

Ремонтните работи продължиха през нощта и железопътните услуги през тунела в двете посоки бяха възобновени в сряда сутринта.

Eurostar обаче призова пътниците да проверят преди пътуване, като предупреди за възможни закъснения и отменени влакове в последния момент.

Компанията за високоскоростни влакове се извини за причиненото неудобство на пътниците.

"Планираме да изпълним всичките си услуги днес, но поради последващите въздействия все още може да има някои закъснения и възможни отмени в последния момент. Препоръчваме на пътуващите да проверяват актуалната информация за състоянието на влака си на уебсайта на компанията", заявиха от Eurostar.