Ето как супербогаташите ще посрещнат Новата година (Видео)

Отново настъпи онова време на годината, когато най-богатите и известни хора в света пристигат с частни самолети, хеликоптери и гигантски суперяхти, за да празнуват Нова година в Сен Бартелми.
Американският технологичен милиардер Джеф Безос, съпругата му Лорен Санчес и Клое Грийн, дъщерята на търговския магнат сър Филип Грийн, са само някои от знаменитостите, които вече са били забелязани на луксозния карибски остров, съобщава "Дейли мейл".
Кулминацията на празненствата без съмнение е шоуто с фойерверки в полунощ, което осветява небето над Форт Оскар, с изглед към пристанището Густавия. Когато часовникът удари 12, по традиция стотици мегаяхти засвирват в унисон.
Безос и Санчес вече бяха видeни да дават старт на партито в популярното сред знаменитостите заведение Nikki Beach, танцувайки сред жени , размахващи бенгалски огън.
На брега, вулканичният остров с площ 9,7 квадратни мили се превръща в център на ексклузивни партита по това време на годината, като известните личности имат богат набор от партита.
Според запознати със Сен Барт, някои от най-добрите избори за края на 2025 г. включват Gyp Sea, където DJ Calvin Harris ще бъде главна атракция, Hotel Le Toiny, където ще свири Blond:ish, и Nikki Beach с DJ Diplo.
56-годишната супермоделка от германски произход Хайди Клум беше заснета да плува и да се суши на пясъчен плаж с 36-годишния си съпруг Том Каулиц.
Приятелят на красавицата и моден фотограф Антоан Верглас също беше забелязан с Хайди и съпруга й, китаристът на Tokio Hotel.