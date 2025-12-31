Ето как супербогаташите ще посрещнат Новата година (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отново настъпи онова време на годината, когато най-богатите и известни хора в света пристигат с частни самолети, хеликоптери и гигантски суперяхти, за да празнуват Нова година в Сен Бартелми.

Американският технологичен милиардер Джеф Безос, съпругата му Лорен Санчес и Клое Грийн, дъщерята на търговския магнат сър Филип Грийн, са само някои от знаменитостите, които вече са били забелязани на луксозния карибски остров, съобщава "Дейли мейл". St-Barths right now looks less like an island and more like a Bloomberg terminal in boat form.



Every superyacht = a hedge fund, a PE partner, or some billionaire flexing. pic.twitter.com/AbuSKvMvfE — Yanik Guillemette (@YGuillemet17015) December 30, 2025

Кулминацията на празненствата без съмнение е шоуто с фойерверки в полунощ, което осветява небето над Форт Оскар, с изглед към пристанището Густавия. Когато часовникът удари 12, по традиция стотици мегаяхти засвирват в унисон.

Безос и Санчес вече бяха видeни да дават старт на партито в популярното сред знаменитостите заведение Nikki Beach, танцувайки сред жени , размахващи бенгалски огън.

На брега, вулканичният остров с площ 9,7 квадратни мили се превръща в център на ексклузивни партита по това време на годината, като известните личности имат богат набор от партита.

Според запознати със Сен Барт, някои от най-добрите избори за края на 2025 г. включват Gyp Sea, където DJ Calvin Harris ще бъде главна атракция, Hotel Le Toiny, където ще свири Blond:ish, и Nikki Beach с DJ Diplo.

56-годишната супермоделка от германски произход Хайди Клум беше заснета да плува и да се суши на пясъчен плаж с 36-годишния си съпруг Том Каулиц.

Приятелят на красавицата и моден фотограф Антоан Верглас също беше забелязан с Хайди и съпруга й, китаристът на Tokio Hotel.