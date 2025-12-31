ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцките фермери се събират на национална среща на 4 януари, за да обсъдят бъдещето на протеста

Протестиращите гръцки земеделци Снимка: СНИМКА: Тони Маскръчка

Национална среща на протестиращите гръцки земеделци ще се състои в Малгара в неделя, 4 януари, от 12:00 часа, за да бъдат взети решения за следващите стъпки на протестната мобилизация, съобщи за националната информационна агенция АНА-МПА Костас Рузиос, представител на фермерска асоциация в Солун.

Срещата ще се състои в сградата на Културния център в Малгара, западно от Солун.

Междувременно фермерите остават на блокадите в Западна Тесалия, а трафикът се отклонява на различни места по пътната мрежа, за да се позволи преминаването на пътуващите за празниците, отбелязва агенцията.

Гръцката полиция публикува изявление по повод фермерските блокади и информира за пренасочването на движението, предлагайки алтернативни маршрути за гражданите, пътуващи по магистралата Атина-Солун. Полицията също така публикува видео, показващо фермерска блокада по магистралата Атина-Ламия.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ, пише БТА.

Протестиращите гръцки земеделци

