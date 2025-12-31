Двама загинали при трудова злополука в пристанище Констанца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама работници загинаха, а други двама са ранени след експлозия на гума на съоръжение за товарене на контейнери в двора на румънското черноморско пристанище Констанца, съобщава телевизия Диджи 24.

Загиналите са двама мъже на 56 и 62 години, уточниха представители Инспектората за извънредни ситуации в Констанца, като добавиха, че става дума за трудова злополука.

Двамата ранени са мъже съответно на 63 и 57 години, като първият е отказал транспорт до болница, а вторият е хоспитализиран с травма на крака.

Полицаите продължават разследването за изясняване на обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът, пише БТА.