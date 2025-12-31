ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: Русия отвлича вниманието с обвинения ср...

Времето София -1° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22005023 www.24chasa.bg

Турция задържа 125 заподозрени за връзки с „Ислямска държава“

1024
125 терористи са задържани при операции на турските власти Снимка: Архив

Турските власти днес продължиха операциите на национално ниво срещу предполагаеми членове на "Ислямска държава", като задържаха 125 души при едновременни акции в 25 окръга, съобщава Асошиейтед прес.

През последните седмици полицията отведе в ареста стотици предполагаеми членове на "ИД" след полицейски операции из цялата страна, целящи да предотвратят нападения по време на коледните и новогодишни тържества.

Членове на предполагаема клетка на "ИД" откриха огън срещу полицаи по време на подобна акция в северозападния окръг Ялова в понеделник. Шестима предполагаеми членове на "ИД" и трима полицаи бяха убити при сблъсъците, а осем други полицаи и един охранител бяха ранени, след като силите за сигурност нахлуха в къща, използвана като скривалище. Властите завиха, че всички бойци са били турски граждани.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая заяви, че днешните акции са били координирани от сили на полицията и жандармерията и са били проведени в редица градове, сред които Истанбул, Анкара, Измир, Бурса и Ялова.

"Ислямска държава" извърши серия от смъртоносни атаки в Турция, включително стрелба в нощен клуб в Истанбул по време на новогодишните празненства на 1 януари 2017 г., при която бяха убити 39 души, напомня агенцията.

Вчера вътрешният министър Али Йерликая съобщи, че турската полиция е задържала общо 357 заподозрени при широкомащабни операции срещу групировката „Ислямска държава" в цяла Турция.

125 терористи са задържани при операции на турските власти Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)