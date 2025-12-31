КМГ: Новогодишно приветствие на председателя на КНР Си Дзинпин

Другари, приятели, дами и господа,

Времето лети, скоро ще отмине 2025 година и в последния ѝ ден бих искал да отправя от Пекин новогодишни поздрави към всички!

През 2025 г. приключихме изпълнението на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие. През тези пет години ние работихме неуморно, преодоляхме множество предизвикателства, успешно завършихме своите цели и мисии, продължавайки по пътя на модернизацията в китайски стил. Общият обем на китайската икономика постави нов рекорд и тази година се очаква тя да достигне 140 трилиона юана.

Способностите ни в икономиката, науката и технологиите, отбраната и националната комплексна мощ се повишиха до ново ниво. Чистата природа се превърна в прекрасна визитна картичка на страната ни, непрекъснато се повишава усещането за благополучие, щастие и сигурност сред народа. Процесите през тези пет години бяха в голяма степен необичайни, а постиженията – трудно спечелени. С трудолюбие и упорити усилия от всички създадохме днешния динамичен и проспериращ Китай. Бих искал да изкажа признателност на всеки един, който даде принос за това.

През тази година сред знаменателните събития бяха честванията по повод 80-годишнината от победата във Втората световна война и войната на китайския народ срещу японската окупация, и установяването на „Ден на възвръщането на Тайван". Тържествата бяха грандиозни, а славата от победата ще остане в историята завинаги. Това насърчава всички китайци да помнят историята и героите, да ценят мира и да градят бъдещето, обединявайки велики сили за каузата на националното възраждане.

Ние се стремим към висококачествено развитие, основано на иновации. Науката и технологиите и индустрията се развиват в дълбока интеграция, появават се един след друг резултати от иновациите, модели на изкуствения интелект се развиват с бързи темпове, независимото разработване на чипове получава нов напредък.

Китай е една от икономиките, чиито иновации се увеличават в най-голям мащаб. Космическият кораб „Тиенуън-2" се отправи на пътуване в Космоса, започна изграждането на язовира на река Ярлунг дзампо, първият самолетоносач със система за електромагнитно изстрелване бе въведен в експлоатация. Роботи демонстрират кунгфу, дронове изпълняват невероятни фигури в небето. Иновациите създават нови качествени производителни сили и добавят повече колорит в живота.

Ние използваме културата, за да създадем духовен дом. Непрекъснато се увеличава популярността на културата, музеите и нематериалното културно наследство. В списъка на световното наследство бяха включени нови китайски обекти, китайската компютърна игра „Сун Укун" и филмът „Нъджа" са известни по цял свят, нашата култура и стил са сред най-очарователните според китайските младежи.

Пазарът за култура и туризъм е изпълен с жизненост, спортните и фолклорни фестивали в градове и села привличат многобройни участници и зрители, зимните спортове запалват енсузиазма през студените дни. Традиция и съвременност се обединяват, придавайки по-ярък блясък на китайската култура.

Ние градим заедно, за да споделяме по-добър живот. Когато пътувах до Сидзан и Синдзян, от Цинхай-тибетското плато до Тяншанските планини хората от различните етноси остават единни, и изразявайки с танци и песни обичта си към Родината, се радват на щастлив и спокоен живот. Благополучието на хората винаги е в ума и сърцето ми.

През изминалата година продължихме да работим за създаването на заетост, да подобряваме и правим по-подходящи условията за живот на възрастните, семействата с малки деца получават всеки месец субсидия от 300 юана. Когато всяко едно малко семейство живее по-добре, тогава и голямото семейство на Китай може да се развива динамично.

Продължаваме с отварянето си към света. Проведохме успешно Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин, Глобалната среща на жените, стартира официално специалния митнически режим в Хайнанската пристанищна зона за свободна търговия. Страната ни обяви нов доброволен принос за справяне с климатичните промени.

След предишните „три инициативи", предложих инициатива за глабално управление, която насърчава играждането на по-справедлива и по-разумна система за управление в света. В момента на някои места по света все още има военни конфликти. Китай винаги стои на страната на историческата справедливост и желае заедно с останалите държави да насърчава мира и развитието в света, да градим общност на споделена съдба.

Неотдавна участвах в откриването на Националните спортни игри, организирани от провинция Гуандун, Хонконг и Макао. Трябва да се придържаме неотклонно към политиката за „една държава, две системи" и да поддържаме дългосрочния просперитет и стабилност в Хонконг и Макао. Никой не може да разкъса и кръвната връзка между китайците от двата бряга на Тайванския проток и да попречи на обединението на страната ни.

Китайската комунистическа партия е гарантът за силна държава. За тази цел ние провеждаме образователна кампания за изучаване и популяризиране на „осемте принципа" на Централния комитет на партията, осъществяваме строго вътрешнопратийно управление, насърчаваме борбата срещу корупцията, партийният дух, стил и политика се подобряват. Трябва да следваме неотклонно и да не забравяме първоначалната си мисия, за да отговорим на изискванията на новата епоха и да се изправим с чисти сърца пред народа.

Настъпващата 2026 година е началото на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие. Трябва да насърчаваме с увереност висококачественото развитие, да задълбочаваме реформите и отварянето към света, да съдействаме за общото обогатяване на всички хора и да отворим нова глава в историята на китайското чудо.

Мечтите се реализират чрез усилия. Нека в Годината на Коня да се борим като това благородно животно с вяра и смелост, жизненост и сила, да полагаме заедно усилия за осъществяване на мечтите, да работим непрестанно за благополучието си и да превърнем целите си в прекрасна реалност.

С първия изгрев на новата година, пожелавам на Родината просперитет, а на всички хора успехи, щастие и здраве!