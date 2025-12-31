Израелският Мосад подкрепи протестиращите в Иран

Израелската разузнавателна служба Мосад отправи директен призив към иранците да продължат с протестите, заявявайки, че ги подкрепя „на място" на фона на разрастване на демонстрациите в столицата Техеран и други ирански градове, предаде АФП.

„Излезте заедно по улиците. Времето дойде. Ние сме с вас. Не само от разстояние или чрез думи. Ние сме с вас и на място", написа Мосад в социалната мрежа „Екс".

Протестите, които започнаха в неделя с демонстрации на търговци в Техеран срещу влошаващата се икономика на Иран, се разпространиха и към други градове, привличайки и студенти.

Иранският риал поевтиня спрямо щатския долар и други световни валути, което доведе до повишаване на цените на вноса и засегна търговците на дребно.

Призивът дойде и след разговори тази седмица между израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента на САЩ Доналд Тръмп, след които Тръмп предупреди Иран за нови удари, ако възстанови ядрените си или балистичните си ракетни програми.

Заклетите врагове Иран и Израел водиха 12-дневна война по-рано тази година, като Израел предприе серия от удари по ирански ядрени съоръжения, както и по жилищни райони, заявявайки, че целта е да првали ядрените изследвания и възможностите на Ислямската република за балистични ракети.

Иран отговори с атаки с дронове и ракети срещу Израел. По-късно и САЩ се присъединиха към Израел, като за кратко нанесоха удари по ирански ядрени обекти, преди да бъде обявено прекратяване на огъня.

Иран, който не признава Израел, отдавна го обвинява в организиране на саботажни операции срещу ядрените му съоръжения и убийства на негови учени. Техеран също така подкрепя войнствени групировки в региона като част от така наречената си ос на съпротива, включително ливанската „Хизбула" и палестинското движение „Хамас", с които Израел води големи войни през последните две години, пише БТА.