Кая Калас: Русия отвлича вниманието с обвинения срещу Украйна

Твърдението на Русия, че Украйна неотдавна е атакувала ключови правителствени обекти в Русия е „умишлено отвличане на вниманието", заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Москва цели да провали истинския напредък към мир от страна на Украйна и западните ѝ партньори", написа Калас в „Екс".

„Никой не бива приема необоснованите твърдения на агресора, който нанася безразборни удари по украинската инфраструктура и цивилни от началото на войната насам", добави тя, цитирана от БТА.