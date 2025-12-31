ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дано през Новата година прекъснем грозния цикъл на...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22005219 www.24chasa.bg

Русия публикува видео, показващо дрон, за който твърди, че е изстрелян по резиденцията на Путин

3976

Руското министерство на отбраната публикува видеокадри, показващи свален дрон, за който твърди, че е бил изстрелян по-рано тази седмица от Украйна по резиденция на президента Владимир Путин в северозападната Новгородска област, предадоха АФП и ТАСС.

Киев отрича обвиненията, определяйки ги като лъжа.

Видеозаписът, който е заснет в нощни условия, показва повреден дрон, паднал в снега в гора. Министерството заяви, че предполагаемата атака е била „целенасочена, внимателно планирана и извършена на етапи“, а дронът е носел 6-килограмова бомба.

Москва обвини Киев, че в нощта на неделя срещу понеделник е атакувал с 91 дрона строго охраняваната резиденция на Владимир Путин, разположена във Валдай, между Москва и Санкт Петербург. Украйна веднага отрече, посочи липсата на доказателства и заяви, че Москва се опитва по този начин да оправдае блокирането на преговорите за намиране на изход от конфликта, предизвикан от пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година. 

Тези обвинения поставят под съмнение продължаването на дипломатическите преговори, започнати през ноември, за да се сложи край на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, съобщи БТА. 

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди вчера, че "последствията (от тази атака) ще доведат до втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация".

В съобщение, разпространено днес от руската армия, генералът, отговарящ за противовъздушните ракетни подразделения, Александър Романенков, заяви, че "терористичната атака" срещу резиденцията на Путин е била "внимателно планирана". Руската армия публикува и карта, показваща траекторията на дроновете, изстреляни по време на предполагаемата атака, както и разказ на очевидец, представен като жител на село, разположено в близост до резиденцията на руския президент.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)