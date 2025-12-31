Финландия подозира, че кораб е повредил подводен кабел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финландските власти са инспектирали морски съд, заподозрян, че е повредил подводен кабел във Финския залив, заяви днес президентът Александер Стуб, цитиран от Ройтерс.

Крайбрежните страни на Балтийско море са нащрек след серия от прекъсвания на електрически и комуникационни кабели, както и на тръбопроводи, след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

„Финландия е готова за предизвикателства за сигурността от всякакъв вид и реагираме на тях при нужда", написа Стуб в социалната мрежа „Екс".

Прекъснатият кабел свързва Хелзинки с естонската столица Талин, като минава през Финландския залив. Той принадлежи на финландската телекомуникационна компания "Elisa", като е преминавал през естонската изключителна икономическа зона, по данни на полицията, пише БТА.