Букурещ влиза в американския механизъм PURL за подкрепа на Украйна и отпуска помощ от 50 млн. евро

Румънското Министерство на външните работи съобщи днес, че Румъния се присъединява към американския механизъм PURL ("Priority Ukraine Requirements List"), за подкрепа на отбраната на Украйна и отпуска за тази цел 50 милиона евро, съобщава Аджерпрес.

Според съобщение на външното министерство правителството е приело решение, с което Румъния се присъединява с участие от 50 милиона евро към държавите, които допринасят към предложения от САЩ "Списък с първостепенните нужди на Украйна". По този начин Букурещ се присъединява към мнозинството европейски съюзници и други страни, които споделят същата перспектива, се отбелязва в съобщението.

Отпускането на сумата за PURL е извършено със съблюдаване на бюджетния таван за 2025 г., отбелязва министерството.

Чрез механизма PURL американската страна цели пряко и съизмеримо участие на страните партньорки в подкрепата към Украйна и създаването на координирана рамка за действие, която да отразява принципите на ефективност, предсказуемост и стратегическа отговорност, се посочва още в съобщение.

"Участието на Румъния в механизма PURL допринася пряко за укрепването на регионалната сигурност и е в пълно съответствие с ангажиментите на Румъния в рамките на НАТО и със Стратегическото партньорство със Съединените американски щати", отбелязва още Министерството на външните работи.