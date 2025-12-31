Два влака се сблъскаха челно в Перу, има загинал и близо 40 ранени

Влакова катастрофа в Перу по линията към древното селище на инките Мачу Пикчу. Две композиции, превозващи предимно туристи, се сблъскаха челно по жп линията, която води към най-посещаваната туристическа забележителност в страната.

Загинал е единият машинист, съобщава се за близо 40 ранени, като половината от тях са в сериозно състояние. сред ранените има и чуждестранни туристи.

Районът в Андите е труднодостъпен и това е затруднило спасителните операции.

Причината за сблъсъка все още не е ясна. ЖП линията е еднорелсова, но има и кратки двупосочни участъци, където влаковете се разминават, съобщи bTV.

Мачу Пикчу е сред най-посещаваните обекти в Перу и в пикови периоди достъпът до него често зависи именно от железопътната връзка до Агуас Калиентес. Властите очакват резултатите от проверките, за да преценят кога и при какви условия движението по линията може да бъде възстановено.