Два влака се сблъскаха челно в Перу, има загинал и близо 40 ранени

СНИМКА: Ройтерс

Влакова катастрофа в Перу по линията към древното селище на инките Мачу Пикчу. Две композиции, превозващи предимно туристи, се сблъскаха челно по жп линията, която води към най-посещаваната туристическа забележителност в страната.

Загинал е единият машинист, съобщава се за близо 40 ранени, като половината от тях са в сериозно състояние. сред ранените има и чуждестранни туристи.

Районът в Андите е труднодостъпен и това е затруднило спасителните операции.
Причината за сблъсъка все още не е ясна. ЖП линията е еднорелсова, но има и кратки двупосочни участъци, където влаковете се разминават, съобщи bTV. 

Мачу Пикчу е сред най-посещаваните обекти в Перу и в пикови периоди достъпът до него често зависи именно от железопътната връзка до Агуас Калиентес. Властите очакват резултатите от проверките, за да преценят кога и при какви условия движението по линията може да бъде възстановено.

СНИМКА: Ройтерс

