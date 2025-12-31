Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер беше отчетено край брега на Япония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 6 беше отчетено край брега на Япония днес, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Ройтерс, съобщава БТА.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 19,3 километра, според същия източник.

И Европейско-средиземноморският сеизмологичен център съобщи, че земетресение с магнитуд от 6 по скалата на Рихтер е разтърсило крайбрежието на Хоншу, Япония.

Трусът е регистриран около 14,26 часа.

Бил е на 118 км от Хачинохе и на 91 км североизточно от Мияко, с дълбочина 19 км. Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети.