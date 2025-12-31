ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Финландските власти задържаха кораб от Русия заради повреда на подводен кабел

Снимката е илюстративна.

Финландските власти днес задържаха товарния кораб „Фитбург" (Fitburg), за който се подозира, че е повредил подводни кабели в Балтийско море, обяви на пресконференция финландската полиция, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Корабът плава под флага на Сейнт Винсент и Гренадини, а членовете на екипажа му са руснаци, грузинци, казахстанци и азербайджанци, каза говорител на полицията. Той отплавал от Санкт Петербург в Русия и пътувал към израелското пристанище Хайфа, показва от информация за морския трафик.

Полицията каза още, че е започнала разследване на нарушаване на телекомуникациите и саботаж и опит за саботаж при утежняващи вината обстоятелства.

Естонският премиер Кристен Михал заяви, че по първоначална информация корабът не е част от т. нар. руски сенчест флот.

Естонският министър на правосъдието и цифровизацията Лийза-Ли Пакоста каза, че щетите по кабела няма да повлияят на връзките в страната, тъй като те са подсигурени от други подводни кабели, както и сухоземни кабели през Латвия.

