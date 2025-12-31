ООН осъжда решението на Израел да прекрати достъпа на десетки неправителствени организации до Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк определи като "скандална" заплахата на Израел да прекрати от януари дейността на десетки хуманитарни организации в Газа и призова държавите да изискат спешно от Израел промяна в политиката му, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Израелското решение за "спирането на дейността на много хуманитарни организации в Газа е скандално", подчерта той.

"Такива произволни спирания допълнително влошават и без това непоносимата ситуация за населението на Газа", добави Тюрк.

Ислямистката организация "Хамас" на свой ред определи като "престъпно поведение" израелските разпоредби, според които 37 хуманитарни организации са заплашени със забрана за достъп до Газа от утре.

"Това е част от опитите на окупаторите (Израел, бел. АФП) да политизират хуманитарната дейност и да я превърнат в инструмент за шантаж срещу нашия палестински народ", подчерта движението, като призова международната общност "да предприеме спешни и ефективни мерки за осъждане на това престъпно поведение".