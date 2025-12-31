Огромно множество се събра за погребението на бившия премиер на Бангладеш Халеда Зия

Огромно множество се събра пред националния парламента на Бангладеш, за да отдаде последна почит на бившата премиерка на страната Халеда Зия, която почина ден по-рано на 80-годишна възраст след продължително боледуване, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Очаква на събитието да присъстват стотици хиляди нейни поддръжници и хора от цялата страна, както и в Дака да пристигнат и високопоставени лица от Индия и Пакистан. Тя ще бъде погребана до гроба на съпруга си, бивш президент, убит при военен преврат през 1981 г., в парк пред сградата на парламента по-късно днес.

Зия се зае с политиката след смъртта на съпруга си и се издигна като лидерка на опозицията по време на деветгодишно управление на военна диктатура, свалена от масово въстание през 1990 г. Тя спечели премиерския пост за първи път през 1991 г. с убедителна победа на демократично проведени национални избори, когато страната въведе парламентарна демокрация.

Зия беше лидер на Националистическа партия на Бангладеш (НПБ) до смъртта си.

Ковчегът на Зия беше превозен в микробус, покрит с националния флаг, ескортиран от служители по сигурността и поддръжници на партията, от болницата до дома ѝ, а след това до мястото на погребението.

Властите съобщиха, че около 10 000 служители по сигурността, включително войници, ще бъдат разположени около мястото на погребението, за да поддържат реда.

Временното правителство на Бангладеш, начело с носителя на Нобелова награда за мир Мохамед Юнус, обяви тридневен траур и обяви днешния ден за официален празник, за да улесни погребениета. Днес в цялата страна знамената бяха спуснати наполовина, за да се покаже почит към Зия, първата жена, заемала премиерския пост.

Най-големият син на Зия, Тарик Рахман, е и.д. ръководител на НПБ, която е фаворит на следващите избори в страната през февруари.