Френски висш чиновник разкритикува да се даде гражданство на Джордж Клуни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предоставянето на френско гражданство на американския актьор Джордж Клуни не изпраща „правилното послание", каза Мари-Пиер Ведрен, делегиран министър към френския министър на вътрешните работи, цитирана от АФП, предава БТА.

Тя отбеляза, че това е станало в момент, когато се затягат изискванията за полагане на езикови тестове от желаещите да станат френски граждани.

„Аз съм много горда, че Джордж Клуни иска да получи гражданство", отбеляза Мари-Пиер Ведрен в ефира на общественото радио Франс енфо. Но отбеляза, че направеното „не е правилното послание", като спомена „абсолютно съществения въпрос" за „справедливостта".

Ведрен отбеляза, че „лично" разбира усещането на някои французи за „двойни стандарти", след като 64-годишният актьор призна в началото на декември пред частното радио RTL, че „все още е много зле" с френския език, въпреки че е имал „400 дни уроци".

Актьорът, съпругата му Амал Аламудин Клуни и осемгодишните им близнаци получиха френско гражданство с указ, публикуван в събота в Официален вестник и видян в понеделник от AФП.

От 1 януари чужденците, които желаят да се установят трайно във Франция, ще трябва да издържат изпити и да докажат, че владеят френски език на определено ниво, съгласно закон от 2024 г., припомня АФП.

Звездната двойка, чиято натурализация беше разкрита от „Пари мач", част от годината обитава имението си в Бриньол, Южна Франция. Семейството се сдоби с него през 2021 г.

Американският режисьорът Джим Джармуш обяви преди дни по общественото радио Франс ентер намерението си да подаде заявление за получаване на френско гражданство. „Искам да имам друго място, където да мога да избягам от САЩ", заяви той, подчертавайки своята привързаност към „френската култура", отбелязва АФП.