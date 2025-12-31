Японската премиерка Такаичи обеща да направи страната силна чрез реформи

Японската премиерка Санае Такаичи обеща в новогодишното си обръщение днес да направи Япония "силна и просперираща" чрез провеждането на "необходими реформи" за справяне с различни вътрешни и глобални предизвикателства, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Такаичи, която на 21 октомври стана първата жена, заемала премиерския пост в Япония, заяви, че правителството ѝ е решено да изгради страна, в която по-младите поколения могат да вярват в бъдещето и да живеят с надежда.

Япония е изправена пред намаляващо население, нарастващи разходи за живот след десетилетия на дефлация и това, което тя описа като "най-тежката и сложна обстановка в областта на сигурността" от края на Втората световна война, подчерта Такаичи. В глобален план политическата и икономическата несигурност нараства, тъй като "свободният и отворен международен ред е разклатен и хегемонистичните действия се увеличават", заяви тя, като очевидно визираше ескалиращите действия на Китай и руската инвазия в Украйна.

Премиерката встъпи в длъжност, след като спечели надпреварата за лидерство в Либерално-демократичната партия в началото на октомври, поемайки поста от Шигеру Ишиба, който месец по-рано обяви, че ще подаде оставка след тежката загуба на партията на изборите през юли, припомня Киодо.

На фона на високите рейтинги на одобрение на кабинета на Такаичи – значително по-високи от тези на нейните предшественици – парламентът ще започне 150-дневната си редовна сесия на 23 януари. Очаква се обаче управляващата коалиция да продължи да се бори за контрол в парламента, тъй като разполага с минимално мнозинство в долната камара и остава в малцинство в горната.

Храмовите камбани зазвъняха в цяла Япония, а някои хора се изкачиха по планините, за да видят първия изгрев на слънцето за годината, отбелязва Асошиейтед прес. Други ядяха нудли - традиционен ритуал за дълголетие, свързан с формата на тестеното изделие.