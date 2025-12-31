Гръцкият президент: Нека новата година ни помогне да променим това, което ни наранява

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новогодишното послание на президента на Република Гърция Константин Тасулас ще се фокусира върху значението на дълга и седем начина, по които той може да бъде изразен, като е преплетено с цитати и перифрази на гръцки поетични строфи, съобщи агенция АНА-МПА, позовавайки се на запознати източници, предава БТА.

„Нека новата година бъде възможност да променим всичко, което ни наранява, разчитайки на всичко, което ни обединява", посочва в посланието си гръцкият президент.

Според посланието седемте проявления на дълга, които трябва да се помнят, са следните:

- дългът към ближните, особено към тези, които са изправени пред изпитания, независимо дали са гърци или чужденци;

- дългът да се гарантира, че възстановяването на страната след икономическата криза продължава непрекъснато;

- дългът да се изолира изкушението на омразата, егоцентризма, разделението и нихилизма;

- дългът да се държи националната сигурност в центъра на мислите, като се поддържа мира;

- дългът за национално самосъзнание, гордост и самочувствие отвъд гръцките граници, например в Кипър и гръцките общности в чужбина;

- дългът да се осъзнае важността на гръцкия език;

- дългът на държавата към всяка социална група и дългът на всяка социална група към обществото като цяло.

По повод на мобилизациите на фермерите, президентът Тасулас заяви: „Държавата и обществото не пренебрегват приноса и труда на земеделците и животновъдите и държавата не може да не търси комуникация с тях, за да определи своята политика. В същото време и по подобен начин, селскостопанският сектор не може да не търси решения на своите реални и сериозни проблеми, като разговаря искрено и конструктивно с държавата с цел осигуряване на продоволствена адекватност и сигурност и конкурентоспособност на гръцките продукти, както и за социална реакция и просперитет."