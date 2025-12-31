Йеменските сепаратисти са решени да възстановят държавата си в южната част на Йемен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сепаратистите от Южния преходен съвет (ЮПС), които през последните седмици завзеха обширни територии в Йемен, са "решени" да възстановят държавата си в южната част на страната, заяви днес техният говорител Ануар ат Тамими пред Франс прес, предава БТА.

Бързата офанзива на движението, подкрепено от Обединените арабски емирства (ОАЕ), идва в страна, вече опустошена от повече от десетилетие гражданска война между правителството, подкрепяно от военна коалиция, водена от Саудитска Арабия, и проиранските бунтовници хуси.

Въпреки въздушните удари срещу позициите им и призивите на Рияд да се оттеглят, ЮПС твърди, че ще запази позициите си и ще засили контрола си над завзетите територии.

"Неотдавнашните събития засилиха решимостта на жителите на Юга, както психологически, така и емоционално, да възстановят държавата си", заяви пред АФП говорителят на ЮПС Ануар ат Тамими, имайки предвид Демократичната народна република Йемен, която е била независима между 1967 и 1990 г.

"Когато дойде подходящият момент [...], ще сме готови да възстановим държавата си. Обстоятелствата ще определят дали това ще стане в дългосрочен, средносрочен или краткосрочен план", добави говорителят.