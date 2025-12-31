Полицейски синдикат предупреди за риск от насилие над германската полиция в нощта на Нова година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синдикатът на германската полиция се опасява от нови прояви на насилие срещу полицейски служители и службите за спешна помощ в нощта на Нова година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

През предишни години в няколко градове в Германия на Нова година са били регистрирани многобройни нападения с фойерверки срещу полицейски служители или служби за спешна помощ.

"Анонимността и впечатлението, че човек няма да бъде подведен под отговорност за престъпления, извършени на Нова година, подтикват хората да извършват престъпни деяния", заяви пред ДПА председателят на синдиката Йохан Кьопелке.

За полицейските служители това е "много опасно и донякъде непредвидимо", добави той.

Кьопелке оцени потенциала за насилие като "много висок" и „традиционно засилен, когато става въпрос за целенасочени атаки или засади срещу полицейски служители".

Само в Берлин се очаква 4300 полицейски служители да осигуряват безопасността по време на новогодишните празненства по улиците, което е с 3300 повече от обичайния им брой. Противопожарната служба в столицата разполага 1600 души спешен персонал, което е три пъти повече от обичайното.

Полицейското присъствие в най-гъсто населената провинция Северен Рейн-Вестфалия е увеличено до общо 7600 полицейски служители, отбелязва ДПА.