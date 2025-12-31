ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как столичани посрещат 2026 г. на площада (С...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22007194 www.24chasa.bg

Полицейски синдикат предупреди за риск от насилие над германската полиция в нощта на Нова година

1172
Берлин Снимка: Пиксабей

Синдикатът на германската полиция се опасява от нови прояви на насилие срещу полицейски служители и службите за спешна помощ в нощта на Нова година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

През предишни години в няколко градове в Германия на Нова година са били регистрирани многобройни нападения с фойерверки срещу полицейски служители или служби за спешна помощ.

"Анонимността и впечатлението, че човек няма да бъде подведен под отговорност за престъпления, извършени на Нова година, подтикват хората да извършват престъпни деяния", заяви пред ДПА председателят на синдиката Йохан Кьопелке.

За полицейските служители това е "много опасно и донякъде непредвидимо", добави той.

Кьопелке оцени потенциала за насилие като "много висок" и „традиционно засилен, когато става въпрос за целенасочени атаки или засади срещу полицейски служители".

Само в Берлин се очаква 4300 полицейски служители да осигуряват безопасността по време на новогодишните празненства по улиците, което е с 3300 повече от обичайния им брой. Противопожарната служба в столицата разполага 1600 души спешен персонал, което е три пъти повече от обичайното.

Полицейското присъствие в най-гъсто населената провинция Северен Рейн-Вестфалия е увеличено до общо 7600 полицейски служители, отбелязва ДПА.

Берлин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)