Украйна нанесла удари по петролни съоръжения в Русия

Украински дронове с голям обсег на действие са поразили петролен склад в руския град Рибинск, заяви днес служител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), цитиран от Ройтерс и от БТА.

В изявлението се казва, че атаката срещу петролното съоръжение, което ССУ определи като ключов логистичен хъб за гориво, е причинила голям пожар.

От своя страна, украинската армия заяви днес, че е поразила рафинерия в южното руско пристанище Туапсе и петролен терминал на Таманския полуостров, в руския Краснодарски край.

В изявлението на генералния щаб на украинската армия се посочва, че преработвателни съоръжения на рафинерията и два кея на петролния терминал са били повредени.