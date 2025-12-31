Украинското външно министерство привика индийски и пакистански дипломати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Причината е подкрепа за твърденията за атака срещу резиденция на Путин

Министерството на външните работи на Украйна извика днес на отделни срещи шарже д'афера на Индия и шарже д'афера на Пакистан в Украйна във връзка с изявленията в подкрепа на руските твърдения за предполагаема "атака срещу резиденцията на Путин".

Това съобщи пресслужбата на украинското МВнР, цитирано от Укринформ и от БТА.

"Ръководителите на дипломатическите мисии на Индия и Пакистан бяха информирани за отхвърлянето от украинска страна на изявленията на правителствените ръководители на тези страни в подкрепа на поредната руска лъжа за предполагаема атака срещу резиденцията на Путин", заяви външното министерство.

Украинското външно министерство изрази надежда, че лидерите на тези страни ще изразят дълбока загриженост относно реалните атаки на Русия срещу граждански обекти в Украйна и ще демонстрират солидарност с Украйна, срещу която Русия води неоправдана и непровокирана агресия вече четвърта година.

Министерството също така съобщи, че посолството на Украйна в Обединените арабски емирства (ОАЕ) е предприело подходящи политически и дипломатически ответни мерки по отношение на подобни изявления от страна на емирствата.

Освен това посолствата на Украйна в централноазиатските държави са предали на официални представители в приемащите страни позицията на Украйна относно недопустимостта на съучастие в руската пропаганда и опитите на Русия да провали мирния процес.