Израел започна разрушаването на 25 сгради в палестински бежански лагер на Западния бряг

Израелски булдозери започнаха днес да разрушават 25 жилищни сгради в палестински бежански лагер, като операцията беше представена от израелската армия като целяща да ликвидира въоръжени групи в северните райони на окупирания Западен бряг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Сградите, в които живееха около 100 семейства, се намират в лагера Нур Шамс, място, което често е сцена на сблъсъци между палестински бойци и израелските сили.

Булдозери и кранове на израелската армия разрушиха сградите рано тази сутрин, вдигайки гъсти облаци прах, както отбеляза журналист от AФП.

"В рамките на продължаващите антитерористични дейности, провеждани от израелските сили за сигурност", армията "е наредила разрушаването на няколко сгради, поради ясна и необходима оперативна необходимост", заявиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) пред АФП.

"Районите в северната част на Самария са се превърнали в ключов център на терористична дейност, която се извършва от гъсто населени граждански райони", добавиха от ЦАХАЛ.

Десетки хиляди палестинци са били разселени в северната част на тази окупирана територия, откакто на 21 януари Израел започна мащабната операция "Желязна стена", определена като "антитерористична".

Лагерът Нур Шамс е един от трите, които са цел на тази операция, заедно с лагерите в Тулкарем и Дженин.

"Дори година след началото на операциите на израелската армия в района, силите ѝ продължават да откриват муниции, оръжия и взривни устройства, използвани от терористични организации, които поставят в опасност войниците", посочи израелската армия.

Палестинските бежански лагери на Западния бряг са създадени след първата Арабо-израелска война, за да приютят част от около 750 000 араби от Палестина, които са избягали или са били прогонени от днешната територия на Израел по време на неговото създаване през 1948 г.

С течение на времето тези лагери се превърнаха в гъсто населени и отделни квартали. Жителите запазваха статута си на бежанци от поколение на поколение.

Много от жителите на лагерите смятат, че Израел се опитва да унищожи самата идея за лагерите, превръщайки ги в обикновени квартали на съседните градове, за да елиминира въпроса за бежанците. Израел окупира Западния бряг от 1967 г., припомня АФП.